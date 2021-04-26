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26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Зеленский не будет встречаться с лидерами ЛДНР – Разумков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с главами ЛДНР, потому что молодые республики якобы не самостоятельны в принятии решений.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходима ли Зеленскому встреча с главами ЛНР и ДНР, и поможет ли это решению конфликта в Донбассе?» – спросил журналист.

«Я думаю, что офис президента и Владимир Александрович самостоятельно смогут ответить на эти вопросы. Мы видели те заявления, которые есть. Насколько я понимаю, такого не планируется. Я считаю это правильным, потому что говорить необходимо с теми, кто принимает решения.

Я думаю, что руководство так называемых ЛНР и ДНР не являются субъектами, которые могут в полном объёме принимать какие-то решения относительно урегулирования войны на востоке», – ответил Разумков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал своего российского коллегу Владимира Путина «встретиться на Донбассе», однако российский президент ответил, что говорить им не о чем – решать вопросы прекращения войны Киев должен непосредственно с ЛДНР.


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