«Зеленский изымает Украину у олигархов и сдает Западу» – эксперт

05.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Постмайданная Украина была олигархическим «латиноамериканским» государством, теперь же страна становится колонией транснациональных компаний.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отличие (Зеленского – ред.) от Порошенко в том, что Порошенко очень четко себя причислял, вероятно не разделяя искренне, к украинской националистической идеологии, – рассказал эксперт. – «Віра, мова, українізація», милитаризация, создание автокефальной церкви. У Зеленского ничего этого нет, он откровенно человек внеидеологический, но при нем продолжаются все те же процессы».

По словам Безпалько, при Порошенко существовал баланс внутренних олигархов, которые не хотели терять свое имущество в пользу западных компаний. У него могли быть предельно напряженные взаимоотношения с Ахметовым и Коломойским, но по внешнему вопросу у них был консенсус.

«А сейчас господин Зеленский сдает суверенитет Украины еще больше, он более манипулируем для Запада, – считает член Совета при Президенте РФ. – Сейчас идет еще больший демонтаж остаточного глубинного суверенитета олигархического, который был у Украины. Украина была классическим латиноамериканским государством, где все было в пользу олигархов, сейчас эта система демонтируется».

При этом эксперт отмечает, что демонтаж идет «не в пользу народа, а в пользу международных структур».

Ранее.директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отметил, что Владимир Зеленский связан со спонсором «цветных революций» Джорджем Соросом