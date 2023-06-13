Зеленский капитально влип: «контрнаступ» вскрыл чудовищные факты – военкор

Для украинских властей наступает момент истины, обнажающий весь объем коррупции, воровства и лжи, которую скармливали зарубежной аудитории. Американская агентура неоднократно докладывала об объемах воровства киевского режима, но теперь это станет очевидным.

Такое мнение на своем youtube-канале высказал журналист Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военкора, в публикациях зарубежных изданий все чаще речь идет о неожиданно крепкой линии обороны ВС РФ, при том, что еще месяц назад те же западные СМИ писали о созданной русскими самой внушительной в мире со времен Великой Отечественной войны линии укрепления.

«Помните утечку американских секретных документов несколько месяцев назад, когда их огромный массив ушел в социальные сети? Мало кто обратил внимание, что в том числе в этих документах американцы очень много жаловались на то, что украинцы их обманывают, и надо за ними следить, потому что они пытаются нас обмануть, приврать, скрыть от нас реальное положение дел, выбить из нас побольше денег. Плюс там огромный массив документов посвящен вообще донесениям американской разведки в Киеве, что коррупция вообще чудовищная, что воруют там на всем, что как бы удается пресечь только прямые продажи тяжелого оружия, а все остальное просто расползается. То есть украинское руководство и руководство армии ворует все, что можно, и что нельзя, в ущерб, естественно, боеготовности», – подчеркнул военкор.

В том числе, по словам Хайруллина, есть один документ, в котором прямо указано – украинцы нам морочат голову, мы им дали все, что положено, пусть идут наступать и выполняют свои обещания, а не пытаются дальше высасывать деньги.

«Получается, что это наступление для Зеленского – это вообще-то момент истины. То есть они морочили голову американцам, высасывали из них деньги, пытались так хитромудро уклониться от выполнения своих обязанностей. Но их в итоге допинали до этого боя, и они вынуждены все-таки идти вперед. Самое смешное, они идут вперед на тех самых направлениях, о которых говорили и заявляли всю зиму – будем наступать на Токмак и южнее Угледара, чтобы отрезать сухопутный путь в Крым. В итоге у них получился абсолютный пшик. То есть, когда дело дошло, они – ой, а тут оказывается укрепрайоны выстроены, а мы и не знали, и разведка не знала», – указал обозреватель.

По его мнению, возникшая ситуация привела к полной неразберихе и очень тяжелой внутриполитической обстановке на Украине, когда «вся свора пауков в банке между собой серьёзно не дружит».