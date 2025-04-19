Зеленский хоронит отношения с Китаем в надежде, что Трамп оценит и похвалит

Вадим Москаленко.  
19.04.2025 20:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Украина


Сначала разгон информации о якобы сдавшихся в плен китайцах, а потом и прямое обвинение Зеленским Пекина в участии в войне на стороне России свидетельствует тому, что Киев готов понравиться администрации Трампа даже экономически самоубийственной ценой.

Об этом в своём видоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сначала разгон информации о якобы сдавшихся в плен китайцах, а потом и прямое обвинение...

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«В чём причина такой ужесточившейся антикитайской риторики? Тем более речь идёт о главном торговом партнёре Украины… Торговля достигла 12 млрд. оборота, и он может быть потерян.

Вопрос этот может быть тесно связан с переговорным треком. Мне кажется, Украина сейчас тонко чувствует потребность США в давлении на Китай, в демонизации, дискредитации Китая. И в рамках их глобальной тарифной борьбы – а Китай не отступает. …И в отношении борьбы США и Китая за Европу.

Потому что, если Китай принимает участие в войне против Украины, он является союзником России, он не может быть союзником Европы. И Украина начала активно разыгрывать эту китайскую карту (или антикитайскую) для того, чтобы встроиться в американскую политику в отношении Китая.

Для того, чтобы усложнить китайское влияние на Европу, надеясь на то, что эти усилия, эта роль Украины будет оценена. И это позитивно повлияет непосредственно на и украино-американские, и украино-европейские отношения», – сказал Бортник.

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