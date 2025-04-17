«Ты мне слово дал!» – Зеленский набросился на Си Цзиньпиня
Китай якобы не только снабжает Россию оружием, но и ведёт совместное производство некоторых видов вооружений на территории РФ.
Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важная, не очень приятная информация. Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодня есть информация от службы безопасности, от разведок – о порохе, артиллерии, и думаю, что мы более детально сможем сказать об этом на следующей неделе. Особенно о данных, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России…
Не то чтобы удивлены, но не хотелось видеть соответствующие факты, которые я видел. Потому что всё-таки был у меня разговор с китайским лидером во время этой войны. Я ставил прямой вопрос, относительно оружия, и он мне дал слово, что оружие продавать и отдавать в Россию не будет. Но, к сожалению, мы сейчас видим другую информацию», – трепался клоун.
«Другое дело, когда это не просто какая-то контрабанда и т.д., но когда мы видим этот факт – факт сотрудничества в этом направлении этих двух стран», – добавил просроченный.
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