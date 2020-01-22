Зеленский лишит Украину государственности

22.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда являются ставленниками транснационального бизнеса, а потому ведут абсолютно антисоциальную политику, которая в конечном итоге приведёт к полной потере государственности.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу «ZIK» заявила о начале процесса ликвидации Украины. По ее словам, причиной этого стало то, что Киев потерял независимость и находится под внешним управлением, в результате чего страну «все используют, как хотят».

Тут хотелось бы задать небольшой вопрос самой Юлии Владимировне: а разве она в своё время не приложила руку к тому, что «незалежная» начала терять независимость? Но это вопрос риторический.

Следует признать, что новая украинская власть во главе с Зеленским, целиком и полностью – проект западного транснационального бизнеса. Под предлогом получения кабальных траншей от МВФ принимаются преступные по отношению к собственному народу законы, готовится к продаже самый ценный ресурс – земля, под видом приватизации государство лишается стратегически важных предприятий, управление передается внешним субъектам, которые заинтересованы исключительно в получении сверхприбылей.

Причем такая плачевная ситуация наблюдается не только в экономике. В социальной сфере положение дел не менее трагично, если не хуже. Ужесточение трудового законодательства для работников, сокращение социального пакета и повышение коммунальных тарифов ведут к неуклонному ухудшению качества и снижению уровня жизни населения.

Деградация таких важных сфер как образование и здравоохранение, где под видом реформ проводится человеконенавистническая политика, ведет, по сути, к уничтожению будущего страны», – отметил общественник.

Также он подчеркнул, что именно нежелание становиться колонией Запада подтолкнуло Донбасс к сделанному им в 2014 году выбору, и теперь республики успешно интегрируются в Россию.

«Выбор Донбасса в 2014 году во многом был обусловлен нежеланием стать колонией Запада, лишится исторической памяти и национально-культурной идентичности, а заодно и будущего.

Мы определили вектор своего развития: наш дом – братская семья народов Русского мира. Именно это обуславливает те положительные изменения, которые, несмотря на объективные сложности военно-политического и социально-экономического характера, реализуются в настоящее время в Донецкой Народной Республике», – резюмировал Муратов.