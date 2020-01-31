«Зеленский – лжец!» – На Луганщине простились с жертвой украинского обстрела

31.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

В ЛНР прошла церемония прощания с военнослужащим Виталием Сорокиным, погибшим в результате минометного обстрела украинскими боевиками села Желобок 29 января.

Об этом сообщает Луганский информационный центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Траурное мероприятие состоялось на центральной площади города Кировск при участии заместителя министра иностранных дел ЛНР, председателя Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анны Сороки, представителей администрации, общественных и ветеранских организаций, военнослужащих и простых жителей города.

После панихиды и траурного митинга участники почтили память погибшего защитника Республики минутой молчания.

«Гибель Виталия Сорокина – это большая потеря и утрата для всех нас, для близких и родных, боевых товарищей и сослуживцев.

Его убийство в очередной раз доказывает, что президент Украины Зеленский лжец. Обещая мир он, как верховный главнокомандующий, отдает приказы на обстрелы Донбасса, ведущие к разрушениям домов и гибели наших людей. Буквально за последние два дня в результате таких преступных приказов Зеленского был убит защитник Республики и ранены два мирных жителя», – заявил полковник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Похоронят 43-летнего Виталия Сорокина на Аллее славы на центральном кладбище Кировска.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что согласно информации источников среди военных корреспондентов стало известно об ужесточении обстрелов ЛНР со стороны украинской армии с наступлением нового года.