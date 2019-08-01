01.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский мечтает отбить Путина у Медведчука

Украина и Россия еще не разговаривают, но уже начали перемигиваться.

Так охарактеризовал отношения двух стран при новом президенте Украины Владимире Зеленском в эфире интернет-канала “Капитал” политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник отметил, что о сближении говорят вбросы представителей президента Зеленского – то о статусе русского языка для Донбасса, то об отмене водной блокады Крыма.

«Мы видим забросы со стороны спикеров Зеленского и о русском языке для Донбасса, и о референдумах. Интенсификация диалога о возможной деблокаде Донбасса, экономической деблокаде, деблокада Крыма.

Прозвучало, конечно, что «мы воду в Крым не дадим», но это прозвучало от «левого» человека, который не в системе сегодня.

Мне кажется, что стороны пока что, как на сельской дискотеке, перемигиваются.

То есть, они еще не разговаривают, но уже общаются – вот такими сигналами на расстоянии демонстрируют готовность перезагружать ситуацию.

При этом Зеленский прекрасно понимает, что ему приходится конкурировать за эту коммуникацию, потому что с одной стороны еще Медведчук есть, у которого уже все проложено, дорожка из красного кирпича выстроена, по которой он регулярно туда-обратно ходит», – заявил Бортник.

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