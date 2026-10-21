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Если Дональд Трамп не доведёт до конца тему с отстранением Зеленского от власти, то ответные удары украинского узурпатора и его союзников-глобалистов погубят американского президента.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп уже который день чехвостит Зеленского – и прямо говорит, что мирный договор будет без Зеленского. Мирный договор будет подписан, войну мы закончим, с Зеленским или без», – попросил прокомментировать ведущий.

«У меня двойственное чувство в отношении этого. Трампу я бы хотел сказать: какого дьявола, нельзя такого рода вещи на таком уровне делать наполовину. Ты лучше не заявляй, не задирай ставки, если не готов идти до конца. Никто же не заставлял его чехвостить Зеленского. Никто не заставлял Трампа говорить, что пора Зеленскому уходить, что нужен другой человек в Киеве. Но если ты это заявил – не давай этой теме зависнуть, иначе получишь сдачи», – сказал Станкевич.