Зеленский может погубить Трампа, если сохранит власть – эксперт

Максим Столяров.  
21.10.2026 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 580
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Если Дональд Трамп не доведёт до конца тему с отстранением Зеленского от власти, то ответные удары украинского узурпатора и его союзников-глобалистов погубят американского президента.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп не доведёт до конца тему с отстранением Зеленского от власти, то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Трамп уже который день чехвостит Зеленского – и прямо говорит, что мирный договор будет без Зеленского. Мирный договор будет подписан, войну мы закончим, с Зеленским или без», – попросил прокомментировать ведущий.

«У меня двойственное чувство в отношении этого. Трампу я бы хотел сказать: какого дьявола, нельзя такого рода вещи на таком уровне делать наполовину. Ты лучше не заявляй, не задирай ставки, если не готов идти до конца.

Никто же не заставлял его чехвостить Зеленского. Никто не заставлял Трампа говорить, что пора Зеленскому уходить, что нужен другой человек в Киеве. Но если ты это заявил – не давай этой теме зависнуть, иначе получишь сдачи», – сказал Станкевич.

«И Трамп уже получил сдачи. 19 октября Зеленский, принявший вызов, нанёс ему ответный удар. Зеленский прибегает к прямому лоббизму. Он на территории Трампа, на американской территории, ведёт кампанию против Трампа. Зеленский видеоконференцию провёл с группой законодателей американских.

Зеленский требовал обуздать Трампа, вернуть Украине поставки оружия и разведданных, дать неограниченную военную связь через там Starlink – и немедленно заблокировать эту страшную дизельную сделку с Россией. Более того, ввести наконец эти «санкции из ада».

Зеленский лоббировал американских законодателей и призывал их активно бороться с Трампом. Ну, это же просто вот плевок в душу Дональду.

И вот если тема отстранения Зеленского от власти теперь со стороны Трампа зависнет, если он замахнулся и не ударит, ну, Дональд, ты пропадёшь», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский может погубить Трампа, если сохранит власть – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора