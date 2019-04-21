Зеленский на 50 процентов опережает Порошенко

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Комик Владимир Зеленский с огромным отрывом опережает действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов главы государства.

Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые в своем блоге опубликовал журналист Игорь Гужва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным экзитполов, по состоянию на 18:00 Зеленский опережает своего оппонента более чем на 50%.

«76% – настойка «кропивная зелёная». 24% – «шоколадный ликёр».

«Настойка» лидирует во всех регионах включая Западную Украину», – завуалированно написал в своем блоге Гужва.

Его данные практически совпадают с информацией, которую обнародовал в своем блоге киевский журналист Андрей Манчук: «78.8 против 21.2. А ты кто такой? Давай, до свиданья!».

Как сообщал “ПолитНавигатор, журналистка Соня Кошкина опубликовала промежуточные итоги голосования в разрезе по регионам: «Запад: 56.6 и 44.4

Центр: 72.9 и 27.1 (приговор). Юг: 73.4 и 26.6 (миссия «добраться на юго-восток» провалена). Восток: 88.8 и 11.2 (меньше надо было с Медведчуком-Бойко обниматься)».