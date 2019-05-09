Зеленский на могиле деда повторил пропагандистские тезисы Порошенко

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день.

Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить», – отметил Зеленский.

«Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинский в победу – огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! «Будем жить!», – заявил новоизбранный президент.

Примечательно, что ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», с похожими тезисами о якобы приватизации Победы Россией выступил пока еще действующий президент Порошнко.

Отметим, что в своем обращении к украинцам президент РФ Владимир Путин назвал 9 Мая общим праздником.

«Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе. Желаю ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины – мира и благополучия», – заявил Путин.