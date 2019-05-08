08.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Уходящий украинский президент Петр Порошенко выступил с кощунственной речью накануне Дня Победы на церемонии в Киеве в честь новой даты, которой официальная пропаганда пытается заменить народный праздник, – так называемого «дня примирения» с бандеровцами и гитлеровскими оккупантами.

«Несколько поколений выросли на тщательно отретушированной версии «Великой Отечественной Войны», – сказал Порошенко, похвалившись, что во времена его президентства термин был заменен на «Вторую мировую», а история кровавой трагедии была переписана в угоду украинским сепаратистам.

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«Сталинский Советский Союз в течение почти двух лет, с осени тридцать девятого июня 41-го был союзником гитлеровской Германии. Но это не спасло СССР от нападения, а народы, его населявшие – от вынужденности платить человеческими жизнями за дружбу Сталина с Гитлером. И именно на территории Украины проведена почти половина стратегических операций советско-немецкой войны», – продолжил Порошенко.

Он упомянул о трагедии «украинских евреев» в Бабьем Яру, но умолчал, что в их расстрелах принимали участие украинские полицаи.

«Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма семьдесят четыре года назад это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру!

Мы дистанцировались от кремлевского «победобесия». За пять последних лет мы выработали собственный сценарий, свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции. В отличие от наших соседей, мы не страдаем дальтонизмом и видим полную цветовую гамму ее величества истории», – сказал Порошенко.

Он в очередной раз заявил, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО, а также совместно с Западом бороться против России.

«Миллионы и миллионы людей во всем мире объединяет одна цель – не допустить повторения трагедии. И только в Москве, Господь им судья, говорят: «Можем повторить». Для Украины, которая противостоит российской агрессии, выводы, сделанные из уроков Второй мировой войны, особенно важны. Они дают нам моральную и правовую основу для справедливой борьбы против аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса», – сказал Порошенко.

Он похвалился, что передает в руки своего преемника Владимира Зеленского боеспособную армию.

«Пять лет назад принял страну без боеспособной армии, которую обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна. Теперь же новый глава государства для защиты страны будет располагать военным потенциалом, достаточным для того, чтобы уверенно защищать страну от посягательств агрессивной соседки», – сказал Порошенко.

Не забыл он и о недавнем высказывании олигарха Игоря Коломойского, который признал, что в Донбассе идет гражданская война.

«Утверждать, что у нас «гражданская война» так же цинично, как, для примера говорить о том, будто бы в сороковые годы в России был внутренний конфликт, а Гитлер лишь помогал армии Власова или казакам Краснова. Это сравнение не сам придумал, позаимствовал из социальных сетей», – уточнил Порошенко.