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21.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский на радостях забыл украинский и русский языки

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, увидев первые результаты экзитполов, показавшие его безоговорочную победу, первым делом с радостью произнёс несколько фраз по-английски.

Это произошло в ходе брифинга в его штабе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«I’m very good! Thank you everybody! Please, don’t cry, thank you very match» (Со мной все очень хорошо! Спасибо всем! Пожалуйста, не плачьте, спасибо вам большое!), – сказал он.

Отметим, что по данным экзитпола Владимир Зеленский набрал 72,7% голосов, в то время как Пётр Порошенко – 28%.

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