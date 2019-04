Зеленский на радостях забыл украинский и русский языки

21.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, увидев первые результаты экзитполов, показавшие его безоговорочную победу, первым делом с радостью произнёс несколько фраз по-английски.

Это произошло в ходе брифинга в его штабе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«I’m very good! Thank you everybody! Please, don’t cry, thank you very match» (Со мной все очень хорошо! Спасибо всем! Пожалуйста, не плачьте, спасибо вам большое!), – сказал он.

Отметим, что по данным экзитпола Владимир Зеленский набрал 72,7% голосов, в то время как Пётр Порошенко – 28%.