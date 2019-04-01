Зеленский набирает больше, чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые

01.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

После состоявшихся вчера выборов президента Украины комики Владимир Зеленский продолжает оставаться лидером по результатам подсчета голосов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Так, согласно результатам подсчета 40% голосов принявших участие в выборах избирателей, Зеленский набирает 30,2%.

На втором месте идет действующий президент Петр Порошенко (16,65%). На третьем месте держится Юлия Тимошенко (13,14%), на четвертом (11,48%) – Юрий Бойко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский, еще не став президентом, начал рассказывать, как потребует с Путина компенсацию за Крым и Донбасс.