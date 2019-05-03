«Зеленский набирает придурков, а Коломойский пытается договориться с Путиным»

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз подводит ожидания своих избирателей, объявляя конкурсы на посты в то время, когда его команда уже должна быть готова и сформирована.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Набирать команду по объявлениям, будучи уже избранным президентом, уже ЦИК огласила, что ты президент, да, пожалуйста – и ты только расчехлился набирать команду. Ё-моё. Страна-то голосовала, думая, что там уже готовая реально команда, которая там уже с какими-то там концепциями реформирования. Кого он показал? Двадцать каких-то придурков?», – высказалась адвокат.

На вопрос журналиста, как можно объяснить ситуацию, в которой Зеленский своими заявлениями продолжает конфронтацию с Россией, а считаемый его куратором олигарх Игорь Коломойский в интервью заявляет о лояльности к РФ, Монтян объяснила, что внешнюю политику Госдеп США олигарху никогда не отдаст, а потому тот хочет сохранить свои активы не только на Украине, но и в России.

«У меня нет объяснения этому парадоксу. Разве что Бене говорят, что против него ФБР делюги уже всякие повозбуждала, разве что Бене сказало: «Завянь и не отсвечивай, ты там себя можешь грабить, но внешней политикой Госдеп как занимался, так и будет заниматься». Ну посмотрим, это одна из версий, как оно будет на самом деле, не знаю. Бене, на самом деле, это всё нафиг не облокотилось, ему неплохо бы спасти свои активы-то в России.

Ходят слухи, он пытается как-то замириться, но после того, как он обещал 10 килобаксов за дохлого москаля и обзывал Путина «шизофреником» и «коротышкой», я сомневаюсь, что с ним в России кто-то будет разговаривать. А тем более, с его голограммой. Поэтому тут, честно говоря, перспективы Бени как-то договориться с Путиным, мне кажутся очень даже призрачными. У Путина нет репутации человека, который такое простит, его свои же за это запинают. Поэтому, Беня базар не фильтранул в своё время, он забыл, что нельзя опускаться до личных оскорблений», – пояснила адвокат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский назвал войну в Донбассе гражданской и перевёл стрелки на путчистов .