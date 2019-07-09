Зеленский набирает в Раду обслуживающий персонал

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В списки президентской партии «Слуга народа» массово вошли представители сферы услуг, не имеющие никакого опыта в государственном управлении.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, партия «Слуга народа», к которой не имеет отношения ее инициатор господин Зеленский, в которую рекрутируются несколько сотен кандидатов в народные депутаты, которые всего лишь заявили о том, что они разделяют предложенный текст программы. А как на самом деле – мы узнаем к сентябрю. Я уже не говорю о том, что большая часть людей, которые пошли по этому призыву, это люди, не представляющие ни профессиональную политику, ни реальный сектор экономики. Это, преимущественно, сфера услуг и сервис», – отметил эксперт.

Напомним, ранее соцопрос центра «Социальный мониторинг» показал, что партия «Слуга народа» стабильно теряет свою электоральную поддержку каждую неделю.