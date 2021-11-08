Разумков начинает наступление на Зеленского с уничтожения монобольшинства в Раде

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У президента Владимира Зеленского больше нет монопольного большинства в Верховной раде. Это произошло после того, как 21 депутат из фракции «Слуга народа» вошли в созданное экс-спикером Дмитрием Разумковым межфракционное объединение «Разумная политика» (также к нему присоединились два члена партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко).

«241 депутат в «Слуге народа». Из них 21 тело записалось в новый кордебалет имени Разумкова. «А» упало, «Б» пропало, и на трубе осталось 220 зелёных человечков. А это меньше половины депутатов, никакого монобольшинства больше не существует, с чем я нас всех и поздравляю», – комментирует одесский журналист Юрий Ткачев.

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Политтехнолог Николай Волгов отмечает, что новое объединение не является политической партией – по его мнению пока что это всего лишь «пиар-пузырь», и в него вошли либо те, кто и раньше ориентировался на Разумкова, либо те, кто оставался в «Сулге народа», потому что никуда не приглашали.

«Пока это не депутатская группа, не депутатская фракция, это не участие в согласительном совете. Пока это надутый пиар-пузырь», – заявил Николай Волгов на пресс-конференции в Киеве.



Политический эксперт Алексей Калиниченко считает, что новосозданное депутатское объединение станет «запасным аэродромом» для многих членов партии Зеленского, растерявшей рейтинг.

«Это давно запланированная вещь. Еще когда создавали «Слугу народа» такой вариант уже планировали – как сделать «Слугу народа-2». Время покажет, как будет разыграна эта попытка – удачно или нет. Какую-то часть населения это должно зацепить, люди обратят внимание на протестную риторику и т.д. Это обычная политтехнологическая фишка. Дмитрий Разумков с политтехнологиями знаком», – сказал Алексей Калиниченко на пресс-конференции в Киеве.

От поведения группы Разумкова в Верховной рады будут зависеть перспективы объединения, считают эксперты Украинского института политики.

«В основном все будет зависеть от того, сможет ли Дмитрий Разумков организовать голосования. Если голосование депутатов нового объединения будет контролировать Разумков, то можно констатировать потерю монобольшинства в парламенте и фактическое образование депутатской группы хоть и без статуса депутатской группы. Будет ли в дальнейшем увеличиваться объединение Разумкова, будет зависеть от его рейтингов», – говорится в опубликованной аналитике.

Группа Разумкова будет «откусывать» голоса избирателей не только Зеленского, но и Юлии Тимошенко, считает обслуживающий Петра Порошенко политолог Сергей Таран.

«Создание объединения Разумкова – доказательство того, что даже «слуги» понимают, что их рейтинг мощно и, главное, неотвратимо падает. Следовательно, часть из них уже ищут нового политического убежища. Однако, не только фракция Зеленского потеряет голоса в парламенте. Репутационные потери уже понесла Тимошенко из-за перехода двух депутатов под протекторат Разумкова. Кроме того, последние опросы показывают, что между Разумковым и Тимошенко возможны электоральные перетоки – поэтому, после официального оформления партии, Разумков «потопчется» еще и по избирателям Тимошенко. Похоже, что географический акцент будущая партия будет делать на юге и востоке. Именно там сейчас Зеленский теряет значительные проценты, – на них и будет претендовать новая стража. Кстати, по моей информации в ОП прилагают немалые усилия, чтобы медийно позиционировать проект как «ватный» – умеренно пророссийский, чтобы он забирал голоса у ОПЗЖ, а не «слуг». Хотя сами разумковцы говорят, что хотят быть «центристами». Потому что, очевидно, это самая удобная позиция, чтобы в случае чего, развернуться в любую сторону, если это потребуется для политической конъюнктуры», – объясняет Таран.