Большие разборки политической шоблы в маленькой Украине

Новости Украины

После госпереворота-2014 Украину превратили в «воз с поклажей», – тот самый, который в известной басне пытались тащить Лебедь, Рак и Щука. Только есть оговорочка: Украину сделали возом без поклажи: практически все украинские ценности разграблены и разворованы постмайданными чиновниками. Но «лебедь», «рак» и «щука» только усиливают противостояние друг с другом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…Всем понятно, что новыми антигероями басни Крылова являются Зеленский, Порошенко и Аваков. Также пытается возглавить политическую кормушку и экс-«слуга» Разумков. Между всеми перечисленными персонажами – жёсткая конфронтация. Но объединяет их неистовое стремление царствовать на Украине (заручившись поддержкой своих сюзеренов). Их оружием являются заезженные до боли лозунги «за процветание незалежной страны». Только каждый из этих вассалов в действительности не думает о благополучии украинского населения, ведь все приложили руку к фактическому и идеологическому разложению государства.

Кровавый Порошенко на днях недвусмысленно дал понять, что намерен участвовать в будущей президентской гонке и вновь вернуть себе утраченный статус «коричневого» короля. Катком прошёлся по Зеленскому и напомнил о своих политических амбициях преступник Аваков.

Сейчас он строит из себя образ резкого критика и антипода Зе-власти, хотя имеет прямую причастность ко многим преступления и махинациям Зеленского. Критикуя «слугу» и раскрывая Зе-кабинетные «тайны», бывший министр МВД и по совместительству – куратор нацбатальонов, банально пытается повысить свой рейтинг.

Наиболее «чистым» среди всей политической постмайданной шоблы выглядит Разумков.

Но если капнуть глубже, выясняется, что экс-спикер парламента – очередная ловушка для украинцев. Его нынешняя позиция и образ очень напоминают Зеленского-Голобородько образца 2019 года. Сейчас он максимально подчищает свой имидж и на фоне отставки идёт в противовес шестому преЗЕденту. Дмитрий Разумков готов к созданию «новой» политической антизеленской политической силы.

Он даже опубликовал письмо о создании межфракционного объединения и список вошедших в это объединение депутатов. Интересно, что в коалицию Разумкова вошли 25 «народных» избранников – 21 бывший «слуга народа», 2 – нефракционных (в том числе, и сам Разумков) и 2 – из «Батькивщины». Слепо верить в борьбу Разумкова за «счастливое будущее Украины» не стоит, потому что в своё время этот господин приложил руку к усилению проекта «Анти Россия». А якобы оппозиция из бывших «слуг» – это желание депутатов вернуться к распределению финансовых потоков.

Об Украине и украинцах не думает никто: ни Разумков, ни Аваков, ни Порошенко. Сейчас украинцы стали невольными участниками жёстких междусобойчиков Зе-власти и тех, кто хочется во власть вернуться. Ведь известно, что во власти бывших не бывает.

Самому Зеленскому на фоне активизировавшихся «бывших» придётся сильнее закручивать гайки: усиливать санкции СНБО, военные действия в Донбассе, и, конечно же, заручиться поддержкой националистов. Последнее у Зеленского получается всё ювелирнее, чего только стоит его «поздравление» с Днём освобождения Киева от нацистов. ПреЗЕдент ни слова не упомянул о зверствах гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, зато обвинил командование советских войск, освободивших столицу, в «бездушности и жестокости». Помнится, ещё пару лет назад Зе на могиле деда-фронтовика лил «крокодильи» слёзы… Вот такой у Семёна Зеленского, командира миномётного взвода и стрелковой роты 174 полка 57 Гвардейской стрелковой дивизии внук-зрадник.

Что в итоге: Украину продолжают дерибанить гиены, которые хотят иметь безграничную власть, контроль над ресурсами и человеческими судьбами. Все нынешние представители политической кухни «незалежной» – преступники. Они будут красиво врать населению, а, захватив и ужесточив власть, это население уничтожат.

Украине нужны новые лица, новые имена. И такие люди – потенциальные лидеры – в стране есть. Но они боятся вступить в борьбу с прожжёнными гиенами. А бояться не стоит. Ведь на кону – судьба будущих поколений.