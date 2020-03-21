Зеленский начинает шантаж – Украина рухнет, если не продать чернозёмы

21.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Как и предсказывали критики Владимира Зеленского, история с введением карантина из-за коронавируса на Украине будет использоваться властью для новой попытки принятия в Верховной раде закона, позволяющего продажу черноземов западным корпорациям.

Это следует из выступлений представителей пропрезидентской партии, которые уверяют, что Украина сможет компенсировать катастрофические последствия для экономики от закрытия учреждений и прозводств, а также остановки транспорта, за счет кредита от МВФ в размере 5 миллиардов долларов. При этом умалчивается, что условием выдачи кредита являются гарантии Киева протолкнуть тот самый закон о земле.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В экономическом плане мы точно всё это выдержим, у нас есть определённые запасы. Тем более, знаете, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом на такие страны, как мы. Речь идёт о 60 миллиардах, и, насколько я знаю, 5 миллиардов безвозмездной помощи мы должны получить, поэтому будет стабилизация курса и, в принципе, экономическая ситуация будет нам позволять делать какие-то закупки, социальные поблажки и каникулы, отсрочки по банковским кредитам и так далее и тому подобное», – заявил в эфире телеканала «112» депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилёв скептически отнёсся к обещаниям соратника Владимира Зеленского.

«Мы пока ни о какой стратегии вообще не слыхали. Последние шесть лет мы идём по геометрической прогрессии падения вниз по нашей экономике», – сказал Могилёв.

«Например, нормы, которые мы ввели, обязали всех ходить в масках, ограничили проезд в транспорте для всех людей, а мы ресурс на это дали? Нет! Это закончится транспортным коллапсом не только в Киеве, а и в стране в целом. Мы ещё не говорим об убытках, которые несёт метрополитен, несут перевозчики – это кто-то компенсирует? Тоже нет», – добавил экс-министр.

Он призвал не верить обещаниям партии Зеленского о том, что Украина безболезненно переживёт остановку экономики из-за коронавируса. Ситуация будет усугубляться продолжающейся войной в Донбассе – а правящая команда так и не смогла реализовать обещания о наступлении мира.

«Нужен финансовый ресурс, которого в стране сейчас нет. «Будет 5 миллиардов» – от кого и когда?» – сказал Могилёв.