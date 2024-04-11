Украина вкладывает в ВСУ весь свой скудный бюджет.

Об этом на «саммите Триморья» в Литве заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, какие у нас вызовы? И относительно задержки помощи со стороны США, и относительно мобилизации со стороны РФ, относительно наращивания поставок им иранских «Шахедов», а также артиллерийских снарядов и ракет из КНДР. Нам очень сложно, и нужна серьёзная помощь. И пока мы не в НАТО, мы в пути, так и написано в наших девяти уже документах между странами-партнёрами, и чем они мощнее, тем легче нам. И морально видеть, что наши партнёры подписали – они с нами надолго, до победы», – трепался клоун.



«И финансово, и относительно оборонки, амуниции – эти люди с нами. Сегодня Анджей сказал, что он предлагает увеличение с 2 процентов до 3, а представьте себе, что нам об этом говорить? У нас сто процентов нашего бюджета идёт на поддержку наших военных, сто процентов», – болтал наркоман.