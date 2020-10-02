Зеленский наплевал на охваченную огнем Луганщину – Лукаш

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

В результате реформ, инициированных западными НКО, Украина ликвидировала пожарную инспекцию и другие службы, ответственные за пожарную безопасность, следствием чего стали масштабные пожары на Луганщине.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она отметила, что президенту Владимиру Зеленскому даже не пришло в голову выразить соболезнование пострадавшему региону.

«Я бы на его месте начала со слов соболезнования, потому что на днях погибла сотрудница посольства США, и офис президента уже опубликовал соболезнование Зеленского и офиса в связи с этой трагедией. А вот искрящийся оптимизм, который источают президент, говоря о Луганщине мне никак не объясним.

Луганщина – моя родина, я хочу высказать слова поддержки и соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких, всем тем кто потерял имущество, всем тем кто борется с огнем и всем тем, кто не может сейчас рассчитывать на государственную поддержку в надлежащий способ, в надлежащей мере», – сказала юрист.

По ее словам, пожарные службы ликвидировали в ходе «реформирования», и это сделало возможным масштабные пожары.

«Я очень хочу призвать украинскую власть забыть о выборах и осуществить необходимую помощь Луганщине. Я считаю, что пора власти отчитаться о состоянии тех служб государства, которые отвечают за нашу безопасность. Например, что касается пожарных, то в 2016 году Аваков, который у нас отвечает за всех пожарных, анонсировал реформу этой отрасли, и сказал что реформу это помогли ему разработать – внимание! – немецкое посольство и BRDO.

BRDO – это офис, который дал нам весь кабмин Гончарука, это такие махровые грантоеды. И вот связи с этой реформой ликвидировалась пожарная инспекция, ликвидировались проверки пожарного состояния и нам обещали что вместо проверок будет добровольное страхование. Нам обещали создание комплексных пожарных бригад вместе с некими добровольцами-огнеборцами.

Аваков рассказывал, что, например, что есть прекрасная страна Чили, где вообще нет профессиональных пожарных, а только добровольцы и огнеборцы. И в 2016 году Аваков лично констатировал, что 80% пожарной техники уже подлежит утилизации, она не работает.

Незаметно прошло четыре года. Я прочитала отчет Счетной палаты за 2019 год которая анализировала, что же у нас там со службами занимающимся пожаротушения – никакого страхования, никакого надлежащего финансирования, никакой нормальной укомплектации профессионалами, а тем более некими добровольцами-огнеборцами, и те же 80% пожарной техники не подлежат уже никакому использования – они полностью изношены.

Этот страшный 2020 год как будто показывает нам: посмотрите на состояние вашей медицины. Но власти президент продолжают реформу Супрун. Этот год как будто показывает: посмотрите, пожалуйста на то, что вы ликвидировали в принципе пожарную защиту государства по требованию грантоедов. А власть источает оптимизм и говорит, что они научились быстро тушить пожары. Серьезно?

Этот год как будто говорит: посмотрите на вашу армию – в тылу гибнет больше, чем на линии разграничения, больше, чем на войне. То есть война менее опасна для жизни, чем сама армия – падают самолеты, люди гибнут, а власть источает оптимизм, все с армией хорошо. Это до такой степени страшный год, он как будто вскрыл все основные проблемы государственных институций из сервиса», – сказала юрист.