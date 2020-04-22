Зеленский назначил себе головную боль в отношениях с США

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Михаил Саакашвили на должности вице-премьера правительства Украины по реформам станет фактором дестабилизации ситуации на Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Это одна из серьезнейших ошибок Зеленского. Всем известно кто такой Саакашвили, известен его истеричный характер, мегаломания и прочие неприятные качества, которые он проявил в свою бытность одесским губернатором. Не думаю, что он сможет ужиться с Арсеном Аваковым, и это будет одним из факторов дестабилизации ситуации в Украине. Вряд ли это добавит конструктива в работу правительства.

Не надо также забывать, что Саакашвили всегда был близок к Демократической партии США, что вряд ли понравится в Вашингтоне, где еще не забыли, что Саакашвили был трудоустроен на работу в Украине по личной просьбе Джо Байдена.

России от назначения Саакашвили на этот пост ни жарко, ни холодно. Поэтому вряд ли это было жестом направленным в сторону России. Вице-премьеры имеют достаточно ограниченные возможности для влияния на ситуацию, это не самый ключевой пост в правительства. Но фактором, который будет раздражать Авакова, грузинское руководство и США, это является. Зачем эта головная боль Зеленскому – непонятно?», – сказал Бондаренко.

Как сообщал ПолитНавигатор, во власть Украины возвращается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, известный крайне антироссийской позицией.