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03.10.2021 23:46 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Зеленский назвал Лукашенко «президентом», вызвав возмущение «свидомых» журналистов

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос задержания граждан...

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос задержания граждан РФ – бойцов ЧВК – ещё в тот момент, когда они только прибыли в Минск.

Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обсуждал вопрос вагнеровцев с Лукашенко по телефону, это правда. Когда эти люди заехали на территорию Белоруссии, такие секретные агенты в автобусах. И у нас давно была информация о делах этих боевиков.

И у меня был разговор с паном президентом Лукашенко. Я ему сказал – там у вас боевики, и рассказал детали. Он ответил: «Да, мы выучим этот вопрос, обязательно. Мы ж товарищи». И после этого всё», – рассказал Зеленский.

Любопытно, что зал возмутился, когда Владимир Зеленский не назвал Александра Лукашенко «самопровозглашенным» президентом. Однако из зала подсказали, что на тот момент белорусский президент был «нормальным», и Зеленский радостно подхватил эту мысль.

Напомним, ранее Александр Лукашенко вновь назвал задержанных граждан РФ якобы специально засланными людьми, «выполнявшими чей-то приказ». Более того, белорусский президент заверил, что не обсуждал этот вопрос с украинской стороной – его якобы информировал КГБ.

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