Зеленский назвал Лукашенко «президентом», вызвав возмущение «свидомых» журналистов

03.10.2021 23:46 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос задержания граждан РФ – бойцов ЧВК – ещё в тот момент, когда они только прибыли в Минск.

Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обсуждал вопрос вагнеровцев с Лукашенко по телефону, это правда. Когда эти люди заехали на территорию Белоруссии, такие секретные агенты в автобусах. И у нас давно была информация о делах этих боевиков. И у меня был разговор с паном президентом Лукашенко. Я ему сказал – там у вас боевики, и рассказал детали. Он ответил: «Да, мы выучим этот вопрос, обязательно. Мы ж товарищи». И после этого всё», – рассказал Зеленский.

Любопытно, что зал возмутился, когда Владимир Зеленский не назвал Александра Лукашенко «самопровозглашенным» президентом. Однако из зала подсказали, что на тот момент белорусский президент был «нормальным», и Зеленский радостно подхватил эту мысль.

Напомним, ранее Александр Лукашенко вновь назвал задержанных граждан РФ якобы специально засланными людьми, «выполнявшими чей-то приказ». Более того, белорусский президент заверил, что не обсуждал этот вопрос с украинской стороной – его якобы информировал КГБ.