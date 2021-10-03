Лукашенко продолжает утверждать, что ему заслали «вагнеровцев», «выполнявших приказ»Новости Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упорно не соглашается с российской позицией по поводу инцидента с задержанием 30 сотрудников частного охранного агентства, которые были арестованы белорусским КГБ под Минском в июле прошлого года. Позже выяснилось, что против россиян, среди которых были бывшие ополченцы Донбасса, готовилась провокация СБУ и ЦРУ. Целью игры спецслужб был арест чоповцев на Украине.
Лукашенко по горячим следам инцидента заявлял, что это – бойцы ЧВК «Вагнер», которые приехали дестабилизировать обстановку перед выборами в Белоруссии. После Беломайдана, в борьбе с которым его поддержала Россия, белорусский президент не решается повторять это утверждение, но и обвинять СБУ и ЦРУ не спешит. Хотя о такой версии событий, безусловно, знает.
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Об этом он дал понять в ходе интервью телеканалу CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Удивительно, ведь CNN признала недавно, что это была операция ЦРУ через Украину. Это меня удивило. ЦРУ отрицает? Это их право. Они все отрицают. Я тоже не настаиваю», – сказал Лукашенко.
Он особо подчеркнул, что в ходе задержания «сопротивления не было никакого»:
«Там невозможно было сопротивляться. Блестяще сработали спецслужбы».
Тем самым он дал понять, что считает возможным сопротивление частных охранников, собиравшихся лететь через Минск в Венесуэлу. Это можно считать намеком на былые обвинения в дестабилизации ситуации.
«Я понимал, что эти ребята выполняли чей-то приказ», – сказал Лукашенко.
Он утверждает, что задержанные россияне зачем-то извинились перед его старшим сыном.
Наконец, Лукашенко полностью дезавуировал версию о том, что задержание произошло после того, как кто-то из офиса президента Украины сообщил ему детали спецоперации, вновь назвав россиян «вагнеровцами».
«Абсолютная ложь. Мне никто с украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал. Меня информировал КГБ, который контролировал путь этих «вагнеровцев» от границы до гостиницы. Никто ни с Украины, ни с России мне по этому поводу не звонил», – сказал Лукашенко.
Версию о «предательстве» сотрудников Владимира Зеленского активно продвигают противники украинского президента. У Лукашенко, который декларирует свою обиду «на Володю», была отличная возможность поквитаться за оскорбления, которые позволяет себе в его адрес Зеленский, но он ею не воспользовался.
Днем ранее Лукашенко грубо раскритиковал российские спецслужбы, похваставшись «нейтрализацией группы ЧВК «Вагнер».
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