Зеленский не исключил двусторонних переговоров с Россией для прекращения войны

25.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна выдвинуть свои инициативы о прекращении войны в Донбассе и возвращении Крыма.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил украинский комик и шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский.

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“Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не гибли наши люди, ведь человеческая жизнь — это самая главная ценность. Для победы нам нужны сильная дипломатия, экономический рост, крепкая армия и активная информационная политика”, – сказал Зеленский.

По его словам, на дипломатическом фронте Украина должна “вести наступление”.

“Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в Нормандском формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры. Но принцип должен быть один: никто не имеет права решать что‑то относительно Украины без участия Украины. И никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может”, – заявил кандидат.

“В то же время нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля”, – добавил Зеленский.