Зеленский не отменит закон о тотальной украинизации

26.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Депутаты украинского парламента, проголосовав за закон о тотальной украинизации, показали, что ничем не отличаются от проигравшего выборы президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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«Подавляющее число депутатов Верховной рады продемонстрировали, что ничем, по сути, не отличаются от Порошенко. Тимошенко наступила на те же грабли, что и во время президентской гонки. Если бы она решила защищать интересы русскоязычных украинцев, у нее был бы шанс оказаться во втором туре, но вместо этого она попыталась перехватить у Порошенко его электорат. С такой стратегией она, Ляшко и остальные проиграют уходящему президенту парламентские выборы.

Что касается Зеленского, то он пока дистанцируется от обсуждения закона. Все свои решения он обещает огласить после инаугурации. Как бы там ни было, реальные шаги он сможет предпринимать только после выборов в Верховную Раду. Но я бы не надеялся на то, что новый президент отменит закон о языке – скорее, вместо него это сделает Конституционный суд», – полагает Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Рада приняла языковой закон, который призван окончательно вытеснить русский язык из публичной сферы.