Зеленский не позволит захватывать храмы и пересмотрит языковой закон – Карасев

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

У нового президента Украины Владимира Зеленского пока нет политической самостоятельности.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, по словам которого, пока Зеленский якобы полностью выполняет намеченный для себя план.

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«Он распустил парламент, назначил своих людей на основные посты, которые позволят ему начать входить в курс дела и так далее. Пока у него есть электоральная самостоятельность, поскольку его деятельность поддерживают большинство украинцев, но нет политической самостоятельности, так как многие должности все еще занимают представители команды Порошенко, но это временно. Что касается Коломойского, то он не кукловод, как говорят у Порошенко, а партнер Зеленского. Да, он добился назначения Богдана, но президенту это выгодно, поскольку в его окружении не было настолько квалифицированных людей», – сказал политолог.

При этом не думает, что при Зеленском будет пересмотрено многое из того, что делалось при Порошенко.

«Однако президент точно будет следить за тем, чтобы ПЦУ не захватывала приходы УПЦ МП. Кроме того, будет пересмотрен закон о языке», – полагает Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский на русском языке впервые назвал Россию «агрессором».