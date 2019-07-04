Зеленский не смог придумать, что дальше делать с «мокряками»

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев, отказавшись от предложения России по поводу возможности освобождения украинских военных моряков под гарантии их участия в суде за участие в провокации возле Керченского пролива, каких-либо встречных предложений не выдвинул.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 26 июня, после получения от Украины официального отказа, который также сопровождался публичным заявлением по линии МИД Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало.

Я хочу, чтобы это все чётко зафиксировали – мы сегодня имеем только официальный отказ украинской стороны в принципе от обсуждения ноты и положений, которые в ней содержались и были направлены по дипломатическим каналам в Киев», – сказала она.

Напомним, накануне Мария Захарова осуждала Киев за безразличие к собственным военным морякам, которые выгодны своей Родине только в застенках российского СИЗО.