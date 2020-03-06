Зеленский не смог скрыть обиду на Трампа

06.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинский президент Владимир Зеленский «с расстроенным видом» рассказал в интервью The Guardian о том, что так и не получил ожидаемого приглашения посетить США от Дональда Трампа.

«Он сказал, что, несмотря на политически энергичную избирательную кампанию в США, он по-прежнему готов поехать в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. Но, спустя почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретное приглашение в Вашингтон так и не поступило», – пишет газета.

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«Мне сказали, что его готовят. Мне тяжело это слышать. Я человек, который работает по дедлайнам. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я хотел бы, чтобы у нас была плодотворная встреча», – цитирует Зеленского The Guardian, отмечая, что он говорил «с расстроенным видом».

Зеленский признал, «что было неприятно» слышать сообщения о том, что Майк Помпео сделал комментарии, ставящие под сомнение заботу американцев об Украине (очевидно, речь идет о встрече, где госсекретарь США призвал украинских грантоедов осознать, что Россия не отдаст Крым).

Впрочем, сам Зеленский уточнил, что его лично Помпео уверял в неизменной поддержке Киева. «Я хочу, чтобы они поддерживали нас сильнее», – уточнил украинский президент.