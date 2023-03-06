Зеленский не справляется. Его жизненный период сокращается – Соскин

Анатолий Лапин.  
06.03.2023 14:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Если готовящееся контрнаступление ВСУ провалится, последствия для Украины и ее руководства будут катастрофическими.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если готовящееся контрнаступление ВСУ провалится, последствия для Украины и ее руководства будут катастрофическими. Об...

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«Зеленский не справляется, и его группа не справляется. И его «слуги народа» не справляются. У них все время сокращается их жизненный период. Он уже сократился и то, что Юля дает интервью австрийскому какому-то телеканалу, Тимошенко, это очень важно, Порошенко уже появился», – сказал эксперт.

«То есть нарастает серьезнейшая внутренняя фронда Зеленскому, она развивается, и колоссально. Надо просто быть к этому готовым – Зеленский пойдет сейчас, будет попытка контрудара со стороны украинской армии. Если она окажется неудачной, то последствия ее даже представить для Украины тяжело. Но что-то надвигается, поэтому будьте готовы», – заявил Соскин.

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