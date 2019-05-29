Зеленский не стал общаться с людьми Донбасса

29.05.2019

Пока не похоже, что новый президент Украины Владимир Зеленский настроен на мир в Донбассе.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал киевский политолог Алексей Якубин, давая оценку посещение президентом украинских военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе.

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«С одной стороны, Зеленский отправился на Донбасс в гражданской одежде, взяв с собой только каску и бронежилет. Это сильно отличало его от Порошенко и Турчинова, которые всегда старались максимально походить на солдат», – сказал эксперт.

По его словам, многие такой подход интерпретировали как отсутствие у Зеленского милитаристского настроя.

«С другой стороны, он ничего не сказал о мирном населении, – обратил внимание Якубин. – Сторонники Зеленского ожидали, что он появится не только в окопах, но и на пунктах пропуска, пообщается с людьми, которые 5 лет живут в ситуации постоянных обстрелов, и так далее. Видимо, наследие Порошенко пытается склонить нового президента к тому, чтобы ничего не менять. Встает вопрос о том, готов ли Зеленский разрубить «Гордиев узел» Донбасса».