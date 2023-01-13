Зеленский не унимается: на Соледар выдвигается президентский резерв

Киевский режим попытается отвоевать освобожденный российскими подразделениями Соледар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», бывший офицер спецназа, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

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Отмечается, что в сторону Соледара направлены отряды украинской теробороны, так называемый президентский резерв, а в ночь на четверг туда также выдвинулись украинские резервы из Канева и Херсонской области.

По мнению, Матвийчука, освобождение Соледара создало угрозу всей группировке ВСУ, поэтому Киев сейчас попытается восстановить положение.

«Преимущество на нашей стороне. Но дело в том, что Зеленскому необходима победа. Если ее не будет, то не будет денег от Запада. Поэтому сейчас он станет предпринимать максимум усилий. На жизнях тысяч украинцев он давно поставил крест. Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших «музыкантов» и десантников, чтобы сбить их. Но я уверен, что у противника ничего не получится», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу»

Он пояснил, что в Соледар едет элита ВСУ, наиболее хорошо подготовленная и оснащенная.

«Президентский резерв – это те военнослужащие, которые обучались во Франции, Германии, Великобритании… Это примерно 15 тысяч солдат, которых берегли для весеннего наступления, анонсированного Зеленским. Не думаю, что он всех бросит в бой, потому что у него тогда ничего не останется. Тысяч пять, возможно – да, пошлет на убой. Но это ничто, мы их «перемелем», – считает эксперт.

По его словам, промышленные соляные шахты — не фортификационные сооружения.

«Мы их сейчас занимаем, но они не играют никакой роли. Их украинцы занимали только для того, чтобы укрыться от нашей артиллерии и авиации. Но сейчас все преимущества на нашей стороне — в небе, на земле и, самое главное – у нас инициатива», – убежден собеседник издания.

Кроме того, он рассказал о потерях, которые понесли ВСУ в Соледаре.

«Мои военкоры мне оттуда докладывали, что в Соледаре есть парк, который весь усеян телами… Но Зеленский не успокаивается и пытается бросить в бой подготовленные ресурсы, которые были оставлены на весну для Харьковского и Запорожского направления. Сейчас он их тоже израсходует. Где он будет их брать?», – резюмировал Матвийчук.