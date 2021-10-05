Зеленский не выполнил главное задание Запада – экс-депутат Рады

05.10.2021 20:13 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Молчание Вашингтона и его марионеток в вопросе ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили свидетельствует о том, что США начали массово сдавать союзников, которые стали ненужными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международные правозащитные организации, которые сотрудничают с Госдепом, не лезут в историю с Саакашвили. Им не до него сейчас. У них Байден с дефолтом бегает, госдолг растёт. У них совершенно другие проблемы. Да, на Украине Зеленский сделал какое-то заявление. Но и у него язык не повернулся назвать Саакашвили «своим». Это происходит со всеми – всех предателей дважды предают», – сказал он.

С Михаилом Маркеловым согласился и депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров. По его мнению, США предадут Украину так же, как сейчас предали Михаила Саакашвили.

«Я трудно представляю, чтобы ещё пару-тройку лет назад произошло событие такого масштаба, и американский Госдеп в эту же ночь не выступил с какими-то жесткими заявлениями. Это говорит о том, что они потеряли интерес к определённым инструментам, которые были у них в руках. Америка никогда не рассматривала Украину как долгосрочный актив. На краткосрочную перспективу, для реализации геополитических целей – да. У Украины ведь нет никакого экономического сотрудничества с Америкой. Это говорит о том, что они хотят использовать эту страну, а потом её оставить. Посмотрите на судьбу многих лидеров, которые работали на Америку гораздо больше, чем вы. Но в какой-то момент, убегая от своего народа, прибегали в американское посольство, а там им говорили: «защита ваших интересов и членов вашей семьи противоречит нашим национальным интересам». И на этом всё заканчивалось», – отметил экс-нардеп.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не выполнил главное условие Запада – не начал полномасштабную войну с Россией.

«Если не американцы, то британцы точно требовали от Зеленского полномасштабной войны. И он, понимая последствия, не готов был это решение принимать. Иначе за что можно обидеться на Зеленского? Всё, что они хотели, он для них сделал. Осталось одно, но самое главное – должна была быть полномасштабная война. Для того, чтобы можно было в очередной раз обвинить Россию и остановить «Северный поток-2», и прочее», – резюмировал Килинкаров.