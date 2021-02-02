Зеленский необдуманно разозлил Китай

02.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Введение Владимиром Зеленским санкций против Китая в угоду США, которые пытаются сорвать сделку по продаже завода «Мотор Сич», приведёт к огромным экономическим потерям для Украины, а также к уничтожению украинской авиамоторостроительной школы.

Об этом в эфире «7 канала» заявил политический эксперт Андрей Бодров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пойдя на поводу у США и введя санкции против китайских компаний, мы получим целый ряд экономических эффектов, начиная от потери собственной школы авиамоторостроения и заканчивая напряжённостью в политических и экономических отношениях Украины с Китаем», – сказал Бодров.

«При этом нужно помнить, что практически треть украинского экспорта продукции – это Китай, и чем это обернётся для наших сельскохозяйственных производителей.

Конечно, Китай будет продолжать заботиться о собственной продовольственной безопасности, но как после этого Китай будет вести себя на наших рынках, как Китай будет вести себя в отношении скупки земельных банков после вступления в силу закона о рынке земли? Это вещи, которые могут изменяться, в том числе из-за шагов с нашей стороны. Поэтому тут целый ряд негативных эффектов, которые ожидаются практически неотвратимо», – добавил эксперт.

Китайские владельцы контролируют 75% акций «Мотор Сич», однако Киев по указанию США блокировал сделку. СБУ еще в 2017 году арестовала пакет акций под предлогом того, что продажа стратегического предприятия «ослабляет государство».

29 января Зеленский ввел санкции против ряда китайских фирм, с которыми связаны инвесторы «Мотор Сич».

Китайские инвесторы уже уведомили Украину о подаче иска в международный арбитраж 5 декабря 2020 года на $3,5 млрд в связи с нарушением их прав.

«Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Китаю он нужен для доступа к советским разработкам.