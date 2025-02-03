Зеленский нервничает, что переговоры по Украине пройдут без него и набивается на личную встречу с Трампом
Владимир Зеленский дал интервью агентству Associated Press,, в котором заявил о необходимости своей встречи с Дональдом Трампом и назвал «опасными» переговоры США с Россией за спиной Украины.
По мнению Зеленского, в переговорах о завершении войны на Украине должны участвовать «все стороны», а исключать Киев из этого процесса «недопустимо».
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Таким образом Зеленский отреагировал на слова Трампа о том, что он уже ведет «очень серьезные» переговоры с Россией по урегулированию крупнейшего вооруженного конфликта в Европе после Второй мировой войны.
«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — отметил Зеленский.
При этом Зеленский убеждает, что диалогу с Россией должна предшествовать его личная встреча с Трампом.
«Это важно и это, кстати, то, чего хочет вся Европа», — сказал Зеленский, добавив, что после можно будет «перейти к какому-то формату переговоров с русскими».
Зеленский также признал, что новая команда Белого дома игнорирует Банковую и не отвечает на идущие оттуда сигналы. По его словам, пока Украина контактирует с администрацией Трампа лишь «на общем уровне», но в ближайшее время хотели бы провести личные встречи с вашингтонскими официалами для детального обсуждения договоренностей.
«Нам нужно больше работать над этим», — признал Зеленский. Он также сообщил, что хотел бы видеть за столом переговоров не только США и Россию, но и Евросоюз. С его точки зрения, это было бы «справедливо и эффективно».
«Я считаю, что в первую очередь мы должны провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе», – сказал Зеленский, имея в виду «общее видение скорейшего окончания войны». А после разговора с Трампом, говорит он «мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и Россию. … И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо, эффективно. Но что из этого выйдет? Я не знаю».
Зеленский продолжает убеждать западную аудиторию в том, что именно, что Россия «не заинтересована в реальных переговорах о прекращении войны или уступках, которые Кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя».
По его мнению, Трамп может заставить Путина договариваться, только угрожая санкциями против российской энергетики и банковской системы, а также продолжая поддержку ВСУ.
Также Зеленский заявил, что членство Киева в НАТО является «самым дешевым» вариантом для западных союзников Украины, и это якобы укрепит Трампа в геополитическом плане.
«Это будет сигналом о том, что не России решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а решать должны Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это большая победа Трампа», — сказал он.
Кроме того, по словам Зеленского, 800-тысячная армия Украины «станет бонусом для альянса», особенно если Трамп попытается вернуть домой американские войска, дислоцированные в странах ЕС.
Зеленский также заявил, что предложение Франции ввести европейские войска в Украину «обретает форму», но добавил, что остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях. По его словам, этот вопрос поднимался в разговоре Эммануэля Макрона с Трампом.
«Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности .Этого недостаточно. Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?», – рассуждает Зеленский.
На вопрос интервьюера, задал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский улыбнулся и ответил: «Мы все еще находимся в процессе этого диалога».
Агентство отмечает, что с возвращением Трампа в Белый дом отношения Украины с США, ее крупнейшим и самым важным союзником, также находятся на переломном этапе.
«По словам Зеленского, во время первого телефонного разговора с Трампом во время президентской кампании они договорились, что в случае победы Трампа они встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для прекращения войны. Но запланированный визит посланника Трампа по Украине Кита Келлога был отложен «по юридическим причинам», сказал Зеленский. За этим последовало внезапное замораживание иностранной помощи, что фактически вынудило украинские организации остановить проекты», – говорится в материале.
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