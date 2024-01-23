«Зеленский неудачник»: экс-советник Кучмы требует переговоры с РФ и выборы

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Украине нужно начать мирные переговоры с Россией и заключить договор о прекращении огня хотя бы на год. За это время необходимо избрать нового президента и парламент, поскольку нынешний не имеет никакого мандата доверия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая главная сейчас должна быть установка – это начать переговоры о прекращении огня, например, до конца 24-го года. Почему нет? Временное перемирие. Зеленский говорит: «Вот, на годы», – на надо на годы, просто сделать временное перемирие, и пусть каждый занимается своими проблемами», – сказал эксперт.

« Да, Путин будет наращивать мощь, но и Украина будет наращивать мощь. Но мы проведем выборы, тогда те, кто победят, получат новый мандат доверия. И уже исходя из этого мандата, они могут действовать. Но сегодня нынешняя власть никакого мандата доверия не имеет, он у них уже прошел. И Зеленский является, его власть, неудачниками – это 23-й год полностью показал. Начиная с октября 22-го – все, никаких позитивов нет», – заявил Соскин.