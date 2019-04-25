Зеленский: Никаких компромиссов. Россия агрессор. Русский не будет вторым государственным

25.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вновь заявил, что считает Россию «агрессором», а также не намерен идти на компромиссы с противниками Евромайдана, которые с первых дней выдвигали требование о втором государственном языке – русском.

Об этом Зеленский сказал в специальном обращении по поводу сегодняшнего решения Верховной Рады, объявляющего русский язык вне закона фактически во всех сферах публичной деятельности на Украине.

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«Перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые мы сможем преодолеть только вместе. Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция – это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот.

Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество», – расписался Зеленский за всех избирателей Юго-Востока.

Он дал понять, что предлагает более хитрый процесс ассимиляции русских Украины, а не топорные решения, как нынешнее большинство в Раде.

«Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения.

Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде.

Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, сейчас недоступен. После моего вступления на пост Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать согласно конституционных полномочий Президента Украины и в интересах граждан», – расплывчато анонсировал дальнейшие действия Зеленский.