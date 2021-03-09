Зеленский обещает понатыкать натовские телевышки по всей границе ЛДНР

09.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы усилить международную пропаганду, украинское руководство расставит в Донбассе телевышки, а также запустит ещё несколько таких медиа, как созданный для промывки мозгов жителей ЛДНР телеканал «Дом».

Об этом в ходе беседы с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем увидеть то, что происходило с информационной политикой во временно оккупированном Крыму, в Донбассе. Даже сегодня на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть – даже там идут российские телеканалы.

И вы знаете, украинские каналы закодированы. Я несколько раз встречался с руководителями украинских телевизионных групп, мы договаривались о том, что будем расширять всё это, будем расширять справедливую украинскую информацию об Украине. Мы встречались, есть некоторые первые шаги – очень слабые, но мы будем их пересматривать», – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что с помощью западных «партнёров» Украина сможет расставить вдоль линии разграничения телевышки, вещающие на территорию ЛДНР.

«Вопрос, который нам ставили в Британии и США – вместе мы можем ставить устройства, специальные вышки, вдоль линии разграничения (в Донбассе – прим. ред.), чтобы транслировать наши телеканалы.

Канал «Дом» – это только начало, таких должно быть два-три телеканала. И это не обязательно каждый раз должен быть отдельный канал», – рассуждает украинский президент.