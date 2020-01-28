Зеленский обвинил Советскую Украину в нападении на Германию и Польшу – экс-депутат

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо срочно уходить в отставку, пока он не наделал новых бед.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленскому действительно надо уходить в отставку. Где он ни появляется за рубежом, там один позор, проигрыш Украины, оскорбление её как страны, унижение миллионов людей, у которых погибли родственники в Великой Отечественной войне.

У каждого пятого-шестого человека есть фронтовики. Страшно, когда этот человек не понимает, что делает и открывает «ящик Пандоры», что в дальнейшем скажется на Украине.

Вспомните, когда он обещал мир, он его не привёл, когда обещал инвестиции, он их не привёл. Своими действиями, незнанием истории он на сегодняшний день ещё больше раскалывает Украину и ведёт к её уничтожению, на кусочки.

А Польша всего лишь ждёт: во дурак Зеленский, пошёл на поводу, ну, скоро мы Львов заберём и так далее.

Поэтому все его действия приносят только горе, разруху, проблемы. Я думаю, Польше интересно в этом поучаствовать, потому что в дальнейшем она может отхватить очень большой лакомый кусочек», – заявил Журавко.

«Что касается «контрибуции», этим заявлением Зеленский фактически объявил весь Советский Союз, в том числе и Украину, в нападении на Германию, на Польшу. Потому я бы и порекомендовал Зеленскому, чтобы он больше не приносил горя, написать заявление по собственному желанию об отставке», – добавил экс-парламентарий.

«Конечно, может он истории своей мало знает, всё-таки не думаю, что он тупой, думаю, что это заокеанские партнёры и их европейские сателлиты продолжают своё страшное дело, уничтожая славянский мир. Но им надо добить Украину, потом они возьмутся за Россию. Война продолжается», – подытожил Алексей Журавко.

Напомним, сегодня российский публицист Егор Холмогоров заявил, что Москва может инициировать в ООН возврат Польше Галичины.