Россия может инициировать в ООН возврат Галичины Польше

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Для решения проблемы украинской русофобии Российская Федерация, как правопреемница СССР, может отдать Западную Украину Польше.

Об этом на своей странице в Facebook написал московский публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – государство, которое в наибольшем объеме пользуется плодами «агрессивной войны, развязанной СССР в 1939 году».

Исправить последствия не очень сложно. Достаточно вернуть Западную Украину Польше. Собственно, Россия, как правопреемник СССР, может заняться, почему бы и нет», – написал он.

Также, Егор Холмогоров напомнил, что УССР имела значительную политическую самостоятельность, а значит, по предложенному Владимиру Зеленскому варианту «истории», должна также нести ответственность за «агрессию» 1939 года.

«При этом напомню, что УССР была самостоятельным субъектом в составе СССР, официально принимала, к примеру, закон о включении Западной Украины в состав УССР (13 ноября 1939), самостоятельный особый статус Украины был подтвержден после войны отдельным вхождением в ООН.

То есть, принимая логику Зеленского, Украина была полноценным со-агрессором в той «агрессивной войне» и должна нести юридическую и материальную ответственность, включая возврат незаконно нажитого», – добавил публицист.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Абзалов заявил, что использование исторического инструмента для решения политических и экономических задач является «ящиком Пандоры», который обернётся серьёзными последствиями для тех, кто его откроет.