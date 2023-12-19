Зеленский обвинил Запад в провале «контрнаступа»

Вадим Москаленко.  
19.12.2023 20:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если бы у Украины был контроль над небом, то кампания по «контрнаступу» на южном направлении 2023 года имела успех.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы у Украины был контроль над небом, то кампания по «контрнаступу» на южном...

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Журналист озвучил циркулирующую в СМИ информацию, что нехватка снарядов уже влияет на ведение боевых действий ВСУ.

Президент Украины избежал прямого комментария.

«Что касается уменьшения помощи, если мы говорим про снаряды, и имело ли это влияние, неконтролируемое небо со стороны Украины – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции.

Но это не говорит о том, что мы не найдём выход, или уже не нашли, но для этого нужны некоторые вещи. Некоторых вещей из амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим», – уверял Зеленский.

Политолог Александр Скубченко отмечает, что при этом данный аспект не повлиял на решение киевского командования начинать операцию.

«В провале своего контрнаступления Зеленский обвинил США, которые не дали ему самолёты.

А зачем ты начинал, чучело тупое? Тебе надо было положить в могилу 159 тысяч украинцев, чтобы понять это?», – написал Скубченко в своём тг-канале.

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