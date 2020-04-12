«Зеленский оказался хуже, чем я думал» – ненавистник Путина

12.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда проводят политику, направленную против собственной страны.

Об этом в эфире YouTube-канала украинской ведущей Алеси Бацман заявил бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с господином Зеленским ещё хуже, чем те комментарии, что я делал месяц тому назад. Тогда я исходил из того, что он желает стране лучшего, просто не знает, как это сделать.

Сейчас я уверен, что он не желает стране лучшего, он желает стране худшего. Это заявление я делаю с полной ответственностью, потому что последние его действия, в том числе вчерашнее решение, когда господин Зеленский отказался отзывать подпись руководителя своего Офиса Ермака под документом о создании так называемого Консультативного комитета из 10 представителей Украины и 10 представителей ЛНР и ДНР», – сказал Илларионов.

«За время, которое прошло с момента опубликования этого документа и обсуждения, которое прошло на Украине и в других местах, не осталось ни малейшего сомнения, что этот документ направлен против Украины.

И у Зеленского была возможность, даже в том случае, если он месяц назад сам, лично санкционировал действия Ермака, сейчас изменить свою позицию и исправить свою ошибку, если это была ошибка.

Тот факт, что он не стал исправлять своё решение, не стал исправлять решение Ермака, является полным и точным свидетельством того, что это его личная принципиальная позиция по нанесению ущерба Украине», – резюмировал беглый либерал.

Напомним, ранее спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник сообщил, что Владимир Зеленский и его команда всячески саботируют создание Консультативного совета в рамках минского процесса.