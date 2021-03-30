Зеленский оказался не нужен ни русским, ни американцам

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного из своих обещаний, но так и не смог стать политиком, который устраивал бы хоть один глобальный центр силы.

Об этом в интервью политологу-майданщику Юрию Романенко заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский стал на скользкий путь, на котором уже не затормозит. Зеленский нарушил консенсус внутри государства, он не стал своим для любого из глобальных центров влияния. Американцам нужна предусмотрительность и понимание правил игры, это нужно всем, и русским в том числе. Чтобы договариваться, ты должен быть субъектом, чтобы быть способным сдержать своё слово.

Но мы видим обострение в Донбассе, абсолютную экономическую задницу, по вакцинации тему пытаются замолчать. Даже Сербия, полуевропейское, полуроссийское государство приглашает соседей вакцинироваться. Потому что они применили прагматический подход, там есть вакцины с Запада и «Спутник V». У нас из этого сделали политическую тему, и теперь мы не может получить вторую партию вакцины – провал по всем направлениям», – сказал Друзенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что от Украины Западу нужны рабы и земля, а старики, больные, люди вымирающих профессий – это «лишняя» часть населения.