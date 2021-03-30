Подпишись на рассылку
30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский оказался не нужен ни русским, ни американцам

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного из своих обещаний, но так и не смог стать политиком, который устраивал бы хоть один глобальный центр силы.

Об этом в интервью политологу-майданщику Юрию Романенко заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Зеленский стал на скользкий путь, на котором уже не затормозит. Зеленский нарушил консенсус внутри государства, он не стал своим для любого из глобальных центров влияния. Американцам нужна предусмотрительность и понимание правил игры, это нужно всем, и русским в том числе. Чтобы договариваться, ты должен быть субъектом, чтобы быть способным сдержать своё слово.

Но мы видим обострение в Донбассе, абсолютную экономическую задницу, по вакцинации тему пытаются замолчать. Даже Сербия, полуевропейское, полуроссийское государство приглашает соседей вакцинироваться. Потому что они применили прагматический подход, там есть вакцины с Запада и «Спутник V». У нас из этого сделали политическую тему, и теперь мы не может получить вторую партию вакцины – провал по всем направлениям», – сказал Друзенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что от Украины Западу нужны рабы и земля, а старики, больные, люди вымирающих профессий – это «лишняя» часть населения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть