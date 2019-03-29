Зеленский охватил своим сериалом 10 миллионов украинцев – по ТВ и в интернете

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Более 6,3 млн телезрителей смотрели сериал «Слуга народа-3» 27 и 28 марта на телеканале «1+1», самые высокие показатели — у второй серии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает PR-служба студии «Квартал 95» со ссылкой на данные «1+1».

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«Общий охват трех серий превысил 6,3 миллиона зрителей. Быстро набирает количество просмотров сериал „Слуга народа-3“ и в Интернете. Первую серию посмотрело более 1,3 миллионов, вторую — более 900 тысяч, а третью — почти 700 тысяч», — говорится в сообщении.

Главную роль в сериале «Слуга народа» кандидат в президенты Владимир Зеленский. Политологи называют сериал самым мощным предвыборным оружием шоумена.