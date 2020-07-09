09.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Права человека, Украина
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Зеленский окончательно прогнулся под наци и предал родной язык


Закон о тотальной украинизации не будет отменен Конституционным судом, где рассматривается сейчас этот вопрос.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказали политические эксперты, опрошенные «Известиями».

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«Недовольство документом высказывала и Венецианская комиссия Совета Европы. Но мы видим, что Киев больше ориентируется на мнение Вашингтона. А там к украинизации как раз спокойно относятся», – говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В свою очередь замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько говорит, что после победы на выборах Владимира Зеленского гуманитарная политика Украины не изменилась.

«У нас есть примеры Крыма, Донбасса. Там нет проблем с русским языком. Думаю, и на Украине что-то изменится после серьезных потрясений, на выборы надеяться не стоит», – считает эксперт  подчеркивает эксперт.

При этом киевский политолог Вадим Карасев убежден, что команду Зеленского устраивает нынешняя ситуация.


«Рейтинг президента хоть и снижается, но остается высоким. Значимых акций протеста нет. Если закон отменить, то последуют выступления националистов. Их меньше, чем русскоязычных граждан, но они влиятельнее, контролируют улицу. Их мнение для президента важнее интересов русских», – подчеркивает Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», представитель Зеленского заявил в Конституционном суде, что отменять украинизацию не следует.

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