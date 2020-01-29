29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Зеленский окончательно закрепил за собой статус нацистского подхалима


Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в траурной церемонии на Аскольдовой могиле, возложив цветы к памятнику «Героям Крут», погибшим в ходе боя с советскими войсками под Киевом в 1918 году.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прошагав в составе траурной процессии, Зеленский поклонился и возложил цветы к памятному кресту погибшим в ходе сражения боевикам УНР, после чего была объявлена минута молчания.

Также отмечается, что он возложил цветы к могилам боевиков «АТО», погибших в ходе войны с республиками  Донбасса.

«Это история, прежде всего, не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, значительно преобладавшего их по численности и оружию.

Мы чтим стойкость и мужество молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям», – заявил Зеленский в Facebook.

Напомним, ранее российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский оказался намного хуже своего предшественника Петра Порошенко.

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