Зеленский отказался менять курс, проложенный Порошенко

30.10.2020, Киев, Максим Карпенко

При нынешнем президенте Владимире Зеленском Украина продолжает курс, выстроенный его предшественником Петром Порошенко.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший посол Украины в США, экс-замглавы администрации президента времен Порошенко Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, Украина сегодня сохранила ориентацию на НАТО и Евросоюз.

«Я считаю, что как раз с точки зрения курса президент Зеленский, он подтверждает евроатлантическую интеграцию, европейскую интеграцию. Все заявления идут в этом направлении. Фактически, я не согласен, возможно, с какими-то методами, я не считаю, что правильно отстранять дипломатов от ключевых решений международных, но это не не смена курса», – заявил Чалый.

Ранее о том, что Зеленский будет продолжать курс Порошенко заявляла и бывшая советница действующего президента, ныне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Известный украинский политолог Вадим Карасев подчеркивал, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет избраться на второй срок и еще раз провести свою партию в парламент, ему нужно отказываться от националистической риторики своего предшественника Петра Порошенко и не повторять больше его политику.