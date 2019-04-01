Зеленский отклонил предложение Порошенко

01.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Накануне выборов действующий президент Украины Петр Порошенко встречался с рядом кандидатов, обратившись к ним с деликатной просьбой.

Об этом в комментарии “Коммерсанту” заявил экс-редактор Forbes Украина, директор Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин.

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Он полагает, что в случае победы во втором туре выборов Владимира Зеленского не стоит ожидать потепления в отношениях с Россией.

«Внутриполитическая повестка ни ему, ни кому другому не позволит прогнуться перед Путиным. У Зеленского неплохая стрессоустойчивость. Как и Вакарчук, и спецназовец Кривонос, он встречался до начала кампании с Порошенко. Тот убеждал их сняться с выборов. Не снялся только Зеленский», – подчеркнул Федорин.

В то же время ярые сторонники Порошенко впали в депрессию от результатов первого тура, заявив, что нет никаких шансов победить “ставленников Путина”.