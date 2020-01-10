Зеленский открыл путь для легализации на Украине иностранных преступников

10.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Подписанный 13 августа украинским президентом Владимиром Зеленским закон об упрощенном порядке предоставления гражданства иностранцам, принимавшим участие в так называемой «ООС» в Донбассе, позволяет легализовать боевиков, находящихся в розыске на территории своих государств.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В законопроекте содержится информация, что получение вида на жительство в упрощенном порядке предусмотрено для лиц, проходивших службу по контракту в ВСУ, а также для тех, кто участвовал в защите территориальной целостности Украины. Ко второй группе относятся все так называемые добровольцы, приехавшие убивать народ Донбасса из-за рубежа», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, подписание данного закона президентом уже спровоцировало создание в различных странах коммерческих фирм, где предлагается услуга по легализации граждан, находящихся в розыске на территории своих государств, через получение гражданства Украины.

«За относительно невысокую стоимость иностранцам, в основном из стран Ближнего Востока, Грузии, Прибалтики, предлагается поступление на службу в подразделения ВСУ или Нацгвардии, после чего – получение гражданства в короткий срок по ускоренной процедуре», – пояснил Осадчий.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко заявил, что ни одна уважающая себя страна в мире не станет раздавать гражданство наёмникам и прочим маргиналам, однако Украина к числу нормальных государств не относится.