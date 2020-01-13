Зеленский отрепетировал сдачу Мариуполя

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Новогодние праздники, в ходе которых всё высшее руководство Украины отдыхало на заграничных курортах в то время, как мир стоял на грани Мировой войны, а в Иране был сбит украинский «Боинг», стали сигналом о готовности команды Владимира Зеленского сдать Мариуполь в случае наступления русских.

Такой сценарий в своем блоге описывает обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Сергей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия возобновит масштабную войну, когда президент Украины будет «на морях» с «официальным визитом». Вывод от катастрофы украинского авиалайнера – это катастрофическая неподготовленность власти к любым вызовам.

Если вдруг Россия надумает возобновить наступление на Мариуполь, она это сделает именно тогда, когда президент Украины посетит с «визитом» какой-нибудь Барбадос, из которого его в Украине ждать несколько суток.

Руководители спецслужб в это время будут находиться в каких-то Куршевелях, дипломаты просто молчать.

Кто-то из западных партнеров выразит глубокую обеспокоенность, а кто-то напрямую заявит о полномасштабной агрессии, ссылаясь на информацию от своих разведок – от них президент Украины сразу начнет требовать «доказательств».

Когда Россия откровенно скажет, что забирает назад «исконно русские земли», президент пообещает обратиться к народу. Затем в соцсети придут провластные комментаторы и расскажут, что «очень правильно», что Зеленский так долго молчал, потому что это только бы «испортило» и без того непростые отношения между Украиной и Россией», – пишет Таран.

Напомним, во время обострения ситуации на Ближнем Востоке и крушения украинского самолета в небе над Тегераном, руководство Украины находилось на отдыхе за рубежом. Так, Владимир Зеленский отдыхал в Омане. На заграничных курортах оказались и руководители силового блока страны – глава СБУ Иван Баканов был замечен в Куршавеле, а министр внутренних дел Арсен Аваков публиковал в блоге фотографии со своей виллы в Италии.